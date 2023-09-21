波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）今天警告，如果基輔當局將糧食禁令爭端升級，身為歐洲聯盟（UN）成員國的波蘭將禁止進口更多種烏克蘭產品。

法新社報導，在莫拉維茨奇發出警告前，烏克蘭經濟部副部長卡契卡（Taras Kachka）告訴波蘭「共和報」（Rzeczpospolita），烏克蘭將在未來幾天內對波蘭農產品實施禁令。

莫拉維茨奇向波蘭衛視新聞（Polsat News）表示：「我警告烏克蘭當局，如果他們打算這樣升級衝突，我們會在禁止進口到波蘭的產品清單中增加更多品項。」

基輔當局18日表示，已向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，控告它的3個歐盟成員鄰國波蘭、斯洛伐克和匈牙利，對烏克蘭穀物進口實施禁令。

這些中歐國家違反了歐盟執行委員會（European Commission）上週結束進口禁令的決定。

莫拉維茨奇表示：「烏克蘭當局不瞭解波蘭農業受擾亂的程度。我們正在保護波蘭農民。」

今年5月，歐盟同意保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克對烏克蘭實施穀物進口限制，以保護這些國家的農民，因為他們責怪這些進口產品造成當地市場價格下滑。

這些措施允許烏克蘭產品過境這5個國家，但禁止在本地市場銷售。