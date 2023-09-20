「最大的阻力，給我們最大的動力」！中國科技大廠華為預告9月25日秋季全場景新品發布會的宣傳影片上出現的這句標語，應證了華為在不斷克服美國出口管制上所做的努力。據外媒最新報導，華為旗下子公司「海思半導體」今年開始向監視錄影器製造商供應晶片，被視為是反擊美國管制的新訊號。

華為新款旗艦手機Mate 60 Pro，搭載旗下海思自研的麒麟9000S處理器，引發市場討論。路透社引述消息人士報導，海思目前正在向監視錄影器製造商出貨，供應大陸製造的監控鏡頭晶片，至少有部分客戶來自大陸。

海思主要為華為的設備供應晶片，同時也供貨給監控設備大廠海康威視與浙江大華技術股份有限公司等外部客戶。2019年遭美國商務部列入貿易黑名單之前，海思是監控鏡頭的主要晶片供應商。消息人士表示，相較於智慧手機的處理器，這些監控晶片較容易製造，還直言，海思的回歸將撼動市場。

消息人士透露，2019年以來海思仍有出貨部分低階監控晶片，但還是聚焦在高階領域，試圖從台灣聯詠等公司手中奪回市佔率。

據西南證券估計，2018年海思在全球市占率達60%，但據諮詢顧問公司Frost & Sullivan的數據，2021年海思的市占率暴跌至3.9%。