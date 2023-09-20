對於國民黨總統參選人侯友宜投書外媒Foreign affairs （外交事務期刊）一事，前立委郭正亮認為，侯友宜的投書，比賴清德要高明，「我覺得國民黨的幕僚，顯然就比民進黨要高明！」

國民黨總統參選人侯友宜投書外媒Foreign affairs （外交事務期刊），闡述國防外交及兩岸政策，提出3Ｄ策略，也就是，也就是Deterrence（嚇阻）、Dialogue（對話）、De-escalation（緩解），並強調「用實力確保和平、以交流增進理解。」

對此，前立委郭正亮20日在《下班瀚你聊》網路政論節目中指出，侯友宜的投書，比賴清德要高明。侯友宜投到《外交事務季刊》，而賴清德是投到《華爾街日報》，這完全不一樣。

郭正亮分析，《華爾街日報》是共和黨的報紙，《外交事務季刊》是美國整個外交圈公認最權威的雜誌，而且現在董事長偏民主黨。

「我覺得國民黨的幕僚，顯然就比民進黨要高明！」郭正亮直言。