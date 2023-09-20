國發會7月通過明年健保總額範圍，成長率介於2.621％～4.7％之間，總預算金額為新台幣8581億元至8755億元間。健保會今進行總額協商，中醫、牙醫、透析均取得共識，醫院、西醫基層協商則破局。醫界代表直言，醫界所提包含代謝症候群防治、診察費加成、改善血汗護理等預算，都未被採納，結論多是「0元」，醫療品質該如何提升？

今年總額協商會議討論內容依序為醫院總額、透析、西醫基層、中醫、牙醫。據了解，其中醫院總額、西醫基層協商均破局，其餘都有取得共識。

高雄縣醫師公會理事長王宏育今發文指出，在西醫基層總額協商方面，醫界提出了提升高血壓防治品質的方案，有助減少腦中風、心臟病、主動脈剝離猝死、腎臟硬化等疾病，延長壽命、縮短不健康餘命；另也希望編列5億預算精進「代謝症候群防治計畫」、編列2.23億對85歲以上的老人加成診察費，以及編列6.593億元要提升護理人員薪資，改善血汗護理。

王宏育表示，在健保會中，委員提出了許多問題，他們都一一詳細解釋、說明，最後健保會委員帶開商議，結論竟是「0 0 0 0 0 0……」。除了兩個不重要的項目，醫界追求的理想，全都只有0元預算，許多人都張大眼睛，不敢相信。

醫師公會全聯會常務理事黃振國也沉重地說，物價波動這麼厲害，最低工資調整，又把新冠肺炎治療費用灌到健保總額，今年第2季台北區的點值只剩1點0.81元，明年的總額，醫界爭取的項目又都不增加費用，這樣醫界要如何進步 ？如何提升醫療品質，服務民眾？