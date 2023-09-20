俄羅斯表示，自本週二（19）以來，已經撤離了卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，納卡區）的2000多名平民，其中包括1049名兒童。俄羅斯國防部在一份聲明中表示，疏散的民眾都獲得了臨時住所和食物，受傷的民眾已經接受了醫療治療。該部門表示，俄羅斯維和部隊正在30個地點進行全天候的情況監控。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）20日報導，事隔上一次納戈爾諾．卡拉巴赫戰爭才過3年左右，亞賽拜然本週二再度進攻卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，納卡區）的「反恐行動」亞美尼亞扶植的「納卡區」政府政治中心史提帕納科特（Stepanakert）到處傳來爆炸聲，阿爾察赫共和國（Republic of Artsakh即納卡區政府）卡拉巴赫的城鎮和城市「遭受了強烈的炮火」而亞賽拜然外交部揚言，必須解散卡拉巴赫分離派的「政權」。

Russian peacekeepers evacuated more than 2 thousand civilians from Nagorno-Karabakh, more than 1 thousand of them were children, the Russian Ministry of Defense reported.



All evacuated citizens were provided with places for temporary accommodation and hot meals, and medical care… pic.twitter.com/94FAIi5UHw — Sprinter (@Sprinter99800) September 20, 2023

俄羅斯國防部還表示，自本週二起，俄羅斯維和部隊已經記錄到了亞賽拜然方面在整個接觸線上多起違反停火協議的行為。而亞賽拜然在當局表示，已在卡拉巴赫地區採取「反恐行動」措施，以維護2020年 與俄羅斯和亞美尼亞達成的三方和平協議中所概述的條款。

The Russian peacekeeping contingent in Nagorno-Karabakh continues to fulfill its functions in aggravated conditions



▫️ All possible assistance is being provided to the civilian population of Nagorno-Karabakh. Currently, there are 2,261 civilians in the peacekeepers' base camp,… pic.twitter.com/K9JNV87AeO — Victor vicktop55 (@vicktop55) September 20, 2023

自1991年以來，亞賽拜然和亞美尼亞之間的關係一直緊張，當時亞美尼亞軍隊占領了納戈爾諾-卡拉巴赫，這個領土被國際承認為亞賽拜然的一部分，以及7個相鄰地區。在2020年秋季，亞賽拜然在44天的衝突中從亞美尼亞的占領下解放了幾個城市、村莊和定居點。這場戰爭以俄羅斯斡旋的停火結束。