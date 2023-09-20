許多人搭乘大眾運輸工具時，若遇到有人需要幫助，往往會伸出援手幫忙。一位媽媽近日推嬰兒車帶女兒搭捷運時，發現車廂座位全部坐滿了人，她只好站著等待抵達目的地，沒想到遇到一位溫暖的視障路人，堅持要讓座給她，讓媽媽相當感動，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，當天她急忙推著女兒進入車廂，座位全被坐滿、還有不少人站著，她只好找個好位置站著等待抵達目的地。此時剛好有位路人說要讓座，原PO雖然回應「沒關係我站著就好，妳坐，謝謝」，眼睛一瞄卻發現對方竟是視障人士，強調「沒關係我下一站就下車了，我聽到妳有小孩推車的樣子」，同時起身讓座給她。

媽媽分享自己被讓座的經驗。（翻攝自爆廢公社臉書）

原PO提到，當時有位男子看到路人讓座後，相當貼心的拉著路人的手去扶手把，而她和路人就這樣小聊了一段時間。原PO感動的說，其實她是第一次帶女兒搭捷運，很怕有什麼狀況發生，沒想到卻遇到這麼好心的人士，「或許她可能比我需要這個座位，何況她還看不見，卻是馬上讓座給我的人，我真的很感動」。

對此，許多網友紛紛回應，「人間有愛」、「感謝妳們讓這個世界更美好」、「世界的某些地方還是有愛存在」、「眼盲心不盲！」、「雖然看不到世界的美，但心比世界還美」。