南韓知名男神李敏鎬昔以《花樣男子》、《繼承者們》等作品走紅，展現出精湛演技以及男神魅力的他獲擁不少粉絲的支持。未料，近期的他看似也受到「韓國酵母」的影響，身形「腫了一圈」，而今他在社群上曬出自拍照，曝光真實狀態了。

李敏鎬近期除了推出不少戲劇作品外，也獲得諸多廣告、代言等工作邀約，日前他飛往泰國參與公開活動，以穿著一身白色西裝的造型亮相。未料，事後相關畫面在社群上流傳時，有不少人發現他的身形看似「腫了一圈」，失去過往的英俊帥氣。

李敏鎬平時屢屢在社群上曬出工作花絮及生活動態與粉絲分享，近日，他受邀參與米蘭時裝週，並且路途中也不忘粉絲抽空自拍，於今(20)日在個人IG上一連曬出兩張特寫自拍照，從畫面中可見，他身穿黑色上衣、外搭1件咖啡色皮外套，手指微微搭在臉上拍出帥氣的姿勢，讓粉絲看得嗨翻。

不過，在相關貼文中的留言去可見，昔在作品《花樣男子》中結識的14年好友金汎表示：「瀏海該剪了吧。」短短六個字揭露李敏鎬真實狀態的「善意提示」，短短時間內便吸引約3000名網友按讚，看似男神形象有些崩壞。不過，仍有不少粉絲們大讚李敏鎬的帥氣顏值，表示：「看起來真像完美的老闆」、「男神今天也好好看」、「真的是最帥的演員之一。」