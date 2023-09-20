台北市中山區大直街一處基泰建設的建案工地，7日晚間因施工不慎造成周邊民宅受損陷入地面，由於經檢定認為民宅已傾頹毀壞，不堪使用且有危害公共安全之虞，有鑑於近日又頻頻發生有感地震，極易造成建築物再次倒塌；建管處今(20)日晚間表示，將依《建築法》規定，於本月25日起執行強制拆除程序。

建管處長虞積學表示，因基泰建設建築基地的不當施工，造成大直街94巷1弄1、3、5、7、9號1樓至5樓等2棟計25戶建築物，遭受了嚴重的損害，包括傾斜和沉陷等問題，根據建管處委託本市建築師、土木技師以及結構技師等三大公會鑑定結果，建築物的傾斜率已經超過40分之1，整棟建築下陷約2至3公尺，鑑定報告均指出建築物無論是繼續居住或是修復都不可能。

他指出，雖然旁邊的災變工地已經填平，但無法確保周邊土壤長期安全穩定，甚至在地震來臨時，可能會對周遭市民造成立即危險，因此，必須迅速拆除這幢建築物，建管處將依《建築法》第81條規定程序執行拆除。