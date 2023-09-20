女星林韋君從模特兒身份進入演藝圈，出演《麻辣鮮師》後走紅，在偶像劇中多飾演校花或千金小姐的角色，近年她轉往八點檔拍攝，在《黃金歲月》、《世間情》等戲亮相，她常透過社群平台與粉絲互動；今（20）日她貼出旅遊照片，同行的還有八點檔女星羅巧倫，兩人曬出裸身照讓大批網友大飽眼福。

羅巧倫與林韋君去年曾一起參演民視八點檔《黃金歲月》，兩人劇內演好閨密，實則卻是正宮和代理孕母的身分，戲內爭鋒相對，戲外兩人都是6月7日出生，相差4歲，超巧的緣分讓兩人結為好友，林韋君今（20）日在facebook打卡寫下「這麼美的民宿房間，不來個網美照有點浪費… 你們說是不是？」照片中她與羅巧倫在浴缸之中，兩人上半身全裸，面向大片落地窗，視角只能看見白皙美背及螞蟻腰。

火辣身材讓網友全看暈，「好美的背喔」、「真的好美阿」、「這個背.....性感」、「巧倫的腰更細耶」、「兩條最美的美人魚」、「窗外的景色，突然變得不美了⋯⋯前面2位美女的女神光太閃了！！」、「山美水美人更美」、「小心對面阿伯受不了」，有粉絲敲碗希望轉過來，林韋君高EQ回應「會嚇到大家吧」。

林韋君外型精緻，曾在許多偶像劇出演女二號，近年除了斜槓瑜珈老師，也投入八點檔的拍攝中；羅巧倫過去拍攝不少八點檔，姐姐是演員何依霈。