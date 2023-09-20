進口雞蛋爭議延燒，農業部長陳吉仲19日召開記者會道歉，晚間又於臉書宣布，「我決定請辭」，中央畜產會董事長林聰賢文也在臉書表示將請辭。媒體人黃揚明表示，陳吉仲請辭下台，整體來講是鋪排好的，但是陳吉仲在裡面是抗拒的。

黃揚明20日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，如果陳吉仲是心甘情願的請辭，昨天傍晚記者會可以講已經請辭了，就是因為心不甘情不願，他已經知道上面叫他辭，但是他在公開場合絕對不會低頭，他的性格就是這樣，覺得他都是做對的事。

黃揚明接著指出，對在野黨來講，有這種官員真是太好了，這是讓大家累積仇恨值的存在。可是對賴清德陣營來講，這種人一直存在，對選情會造成傷害。

黃揚明點出，18日晚上，府院黨高層最後定案，讓陳吉仲在這禮拜請辭離開，也就是在星期四行政院會結束就離開，但陳吉仲19日仍是完全不認錯的嘴臉。未料陳吉仲一發完臉書，中央畜產會董事長林聰賢也直接上線，整體來講是鋪排好的，但是陳吉仲在裡面是抗拒的。