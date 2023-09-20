總統蔡英文20日晚間向國際非營利組織表示，臺灣在全球供應鏈中占有關鍵地位，生產全世界9成以上的先進半導體，每年全球約有近半數貨櫃船通過臺灣海峽，臺海的和平穩定符合所有人的利益。臺灣及區域安全面臨日益嚴峻的挑戰令人擔憂。為了因應中國日益挑釁的作為，並確保區域和世界的穩定，國際合作至關重要。

蔡英文應紐約非營利組織Concordia之邀，於20日晚間在2023年度峰會中發表錄影專題演說表示，處理當前的全球議題需要廣泛的合作，特別是在衝突和不穩定的局勢迅速蔓延之際。這在最近發生的人類悲劇中尤其明顯，例如俄羅斯入侵烏克蘭及COVID-19疫情，至今仍影響全球。

今年峰會的主題，強調民主、全球安全和人權對於促進社會進步的重要性，她認為，這有助指引前行的道路，而這些也都是臺灣關注的議題。我們對堅守民主、安全和人權的承諾，是一切作為的方針。我們與國際交往是秉持著和共享民主價值的友邦及理念相近夥伴合作的信念。

蔡英文強調，臺灣除了是國際民主社會的重要夥伴外，也在全球供應鏈中占有關鍵地位，生產全世界9成以上的先進半導體，每年全球約有近半數貨櫃船通過臺灣海峽。這使得臺灣及此區域的安全更為重要，因為臺海的任何干擾都可能波及全球，正如近年來我們所看到的重大事件。「事實上，臺海的和平穩定符合所有人的利益」。

因此，她說，臺灣及區域安全面臨日益嚴峻的挑戰令人擔憂。我們的威權鄰居每天發動數百萬次網路攻擊、頻繁的軍事演習及其他形式的灰色地帶活動，對臺灣及其友邦極限施壓。

在臺灣首當其衝面臨持續不斷的威脅時，她表示，我們深知必須努力不懈以維護和平，並保護得來不易的民主。然而，為了因應中國日益挑釁的作為，並確保區域和世界的穩定，國際合作至關重要。

令她欣慰的是，許多世界領袖同為關切。聯合國祕書長古特雷斯今年曾表示，聯合國將全力協助緩解臺灣海峽的緊張局勢。就在上個月，美國、日本和韓國的領袖重申，臺灣海峽的和平穩定對於國際社會的安全繁榮不可或缺。

蔡英文指出，我們非常感謝許多國家聲援臺灣的國際參與。有了更廣泛的參與，臺灣可以為推動永續發展和全球福祉做出更多貢獻。但臺灣的安全和國際參與，不僅是為了維護我們共同的經濟利益及促進進步，也是為了捍衛自由、民主和尊重人權等普世價值，這些價值對我們的福祉至為重要。無論前方的道路多麼艱難，我們對這些價值的承諾都不能動搖。

她認為，在我們目睹民主普遍倒退之時，不該忘記達致民主的歷程。臺灣克服數十年的威權統治和戒嚴，實現了民主。當前威權主義擴張的趨勢令人憂心，也威脅我們的安全，但是今天臺灣享有的強健民主制度，對抵抗威權主義擴張者當有鼓舞作用。

她重申，只要團結一致，堅守信念，相信我們將克服眼前的挑戰，並促成全世界更多進展。這就是今天的聚會甚為重要的原因。「我們有此機會齊聚一堂，擘劃未來，也期待我們攜手合作，實現更安全和繁榮的未來」。

Concordia年度峰會歷年均邀請赴紐約參加聯合國大會總辯論等活動之國家元首、政府首長等政、學、商各界、聯合國高階官員、相關國際組織及公民社會領袖與談。本年峰會八大主題包括：文化外交及青年宣導；民主、安全及地緣政治風險；環境永續；金融包容性；全球貿易、製造及供應鏈；健康機會與挑戰；人權及社會進步；創新科技。