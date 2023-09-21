台中2家廠商受畜產會委託使用進口蛋製成冷凍殺菌液蛋，6月產地標示依指示將進口標台灣。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中2家廠商受畜產會委託使用進口蛋製成冷凍殺菌液蛋，7月26日後產地標示才改為巴西。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市查緝「混蛋」有重大突破，20日查獲2家液蛋製造廠受農業部委託使用進口蛋製成冷凍殺菌液蛋，但畜產會卻要求依其提供標示樣張將產地標示為台灣，涉假冒產地，稽查人員抱怨「農業部擠牙膏式吐資料」，業者得知恐觸犯刑法嘆「比竇娥還冤」。

台中市政府20日依據雲林縣政府及桃園市政府提供的情資，派員前往金寶蛋品科技、大雅區新德貿食品公司稽查，發現這2家蛋液廠6月開始受農業部畜產會委託使用來源為土耳其或巴西的進口蛋製造成冷凍殺菌液蛋，但農業部卻要求標示產地為台灣，雖曾反應產地應為進口國，直至7月26日才接到指示更改為「巴西」。

據悉中市府19日晚間先接獲雲林縣衛生局通知在畜產會位雲林的倉庫發現有台中金寶蛋品科技製作的一批蛋液，衛生局連夜到金寶蛋品追查，業者才供出6、7月間曾受畜產會委託製作蛋液，當時用的是巴西進口蛋，但農業部提供標示樣張及指示產地標示為台灣，業者曾反應產地應為進口國，直至7月26日才接獲農業部通知更改產地為來源進口國。

19日晚間另接獲桃園縣政府通知，指稱從畜產會提供資料發現有1批7日要到期的巴西蛋送到大雅新德貿食品公司要製成蛋液，經台中市連夜追查，訝然發現，中央6至7月間也曾指示該廠要將產地標示為台灣，情節大致相同，但製成蛋液後又交還畜產會，流向業者完全不清楚。

由於此舉明顯假冒產地、已違反《食安法》並觸犯刑責，市府已將全案移送檢調偵辦；據悉業者獲知依中央指示改標，恐涉刑罰，也抱怨真的比竇娥還冤。

第一線稽查人員坦言，問題蛋很難查，主要是農業部對進口蛋流向像擠牙膏般式給資料，迄今只看到畜產會公布那些倉庫有庫存，並未給予6月進口後每批雞蛋流向，這也使得稽查起來相當具挑戰性。