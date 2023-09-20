韓國男偶像車雄基因參與人氣選秀節目《BOYS PLANET》備受關注，擁有「表情妖精」稱號，將於本週六來台舉辦粉絲見面會，除了誠意滿滿的八項福利，第一次來台的車雄基除了期待與粉絲相見歡，另一個最想看的竟是「紅綠燈」。

童星出身的車雄基，2019年參選秀節目《TO BE WORLD KLASS》成功以男子團體「TO1」正式出道，今年再度挑戰話題選秀節目《BOYS PLANET》，雖然功敗垂成但他的努力贏得許多粉絲支持與鼓勵，但也因此讓台灣主辦單位注意到他，讓車雄基獻出珍貴的第一場海外見面會初體驗。

對於即將來台，車雄基透露之前就一直很想來看看，對於這次能和粉絲共享「第一次」相當雀躍，更強調「因為有台灣粉絲們的喜愛，才讓我有這次去台灣和大家見面的機會，真的非常榮幸也很幸福！」至於最期待的事情，車雄基竟可愛地回答：「雖然大家可能不期待聽到這樣的回答，但能親眼見到台灣可愛的紅綠燈號誌讓我非常期待！」此外還有非常想吃鬆軟又濕潤的台灣古早味蛋糕，以及也非常想實際去先前在照片上看過很多次的台北101，希望趁這次機會把美景盡收眼底。

「2023 WOONGKI's WORLD TRAVEL in TAIPEI」將於本周六（23日）在台北三創Clapper Studio舉辦，車雄基為了這場台北見面會也做足準備，主辦單位則是祭出「Hi-Touch 會」、「台灣場限定小卡組」、「台灣場限定海報」，以及購票抽選「一對一合照」、「五人一組合照」、「簽名會」、「親筆簽名明信片」、「親筆簽名拍立得」等豐厚福利。