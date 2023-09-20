金鐘準影帝李銘忠（左）受邀推薦片單，右為策展人姚經玉。（桃園電影節提供）

第10屆桃園電影節4個焦點影人單元之一「飛上彩虹：鳳飛飛」，讓觀眾回味桃園大溪女兒鳳飛飛的電影經典。今（20日）搶先放映她主演的《秋蓮》，季芹受邀出席映後座談，分享她對「帽子天后」的珍貴回憶，她說「我是從小聽鳳飛飛的歌長大的，對她除了帽子天后的印象以外，我對〈掌聲響起〉這首歌最有記憶」，聽到鳳迷們聊著昔日往事，說如果是自己的粉絲做了這些溫暖之舉，一定會非常感動。

侯孝賢編劇、賴成英執導的《秋蓮》是鳳飛飛二度攜手梁修身主演的愛戀悲劇，今日重現大銀幕，不時聽到在座笑聲，亮燈後又察覺不少人擦了眼淚。許多資深鳳迷映後提及他們就是此片的臨演，當時在五股一處民宅拍攝鳳飛飛角色的家景，有時為了避鏡頭，鳳迷臨演們都躲在建築物後，邊看電影邊回味昔日情景，感念大夥是如此一路陪伴鳳飛飛；該片也是由鳳學讀書會推動，由鳳迷共同集資150萬元，國影中心配合修復。此後，鳳迷再集資186萬修復另一部會在桃影放映的《春寒 》。

季芹分享觀後感，因故事描述自小被賣到別家作養女的秋蓮，和青年順興相戀。季芹很能感同身受此角色從被賣為養女的那一刻起，便已喪失了人權和地位，在不合人性的封建桎梏下，看得悲從中來。隨後在場熱情玩起抽獎活動，贈送幸運觀眾精美禮物。還有其他3部鳳飛飛的電影《我是一片雲》、《風兒踢踏踩》和《春寒》也將在桃影放映，大銀幕上和大家重逢。

本屆桃園電影節將於9月28日至10月10日展開，本屆開幕片《倒數回擊》導演洪子烜，上周才以《台灣犯罪故事：生死困局》提名金鐘獎最佳導演，並讓李銘忠入圍戲劇節目男主角。正巧，李銘忠日前受桃影之邀，推薦的就是洪子烜導演將世界首映獻給桃園電影節的《倒數回擊》。

李銘忠提到，洪子烜之前都是拍攝以男性為主，很陽剛的動作戲，包括曾提名金馬新導演獎的《狂徒》，這次雖仍是動作戲，「但以2位女性為主角，難得展現柔的一面。原來他可以拍的，在我印象中他是一個很宅的男孩，沒想到他的腦袋裡可以有那麼多豐富情節。」他更稱讚飾演拳擊手的温貞菱表演厲害，戴上頭盔、咬著牙套，對打神情判若兩人，可見入戲。此片推薦給正遇到難題的觀眾，能獲得一股正面迎擊的力量。