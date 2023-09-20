台灣高雄市本月15日發生一起凶殺命案，嫌犯行凶動機疑是噪音糾紛，一名立委參選人認為可能與「恐音症」有關。此症患者易因生活常有的聲響而發怒或備感痛苦，吃麵條稀哩呼嚕的聲音，也可能是吸鼻子、清喉嚨、咳嗽、指節喀喀作響的聲音，甚至是情侶接吻發出的聲音，都有可能「觸發」強烈反感，而且有這種困擾的人遠大家想像中還要多。

英國《每日郵報》報導，研究人員發現，英國每5人就有1人受到恐音症（misophonia，也譯作恐聲症）之苦。牛津大學實驗心理學系博士研究員葛雷格里（Jane Gregory）說，恐音症發作時的感受不僅僅是因為聲音而惱火，在無法擺脫令他們不快的聲響時，會出現無助、受到束縛的感受，「罹患恐音症的人往往因為自己產生的反應而產生負面的自我感覺，聲音來自於親人的情況更是如此」。

葛雷格里最近出版有關恐音症的新書，探討這種現象的成因、如何幫助苦於此症的人們。寫作動機來自於葛雷格里今年3月主持的一項研究，該研究調查772名參與者發現，將近5分之1患有恐音症，而且男女同樣常見，均齡43歲。18.4%在生活之中受到嚴重影響，已成人生負擔。不過，只有問題特別嚴重的患者才需要接受諮詢以求改善。

這項研究也辨識出恐音症的「危險訊號」，協助不確定自己是否有這種問題的人辨別。在聽到正常的呼吸聲、吞嚥聲的時候感受到壓力，很可能就是恐音症患者。患者通常會產生「不是戰就是逃」（fight or flight）的反應，引發怒氣或想逃開的情緒。人們發出的窸窣聲、咀嚼聲、噴嚏聲，還有時鐘滴答聲、汽車引擎噪音、原子筆按壓聲，也可能觸發反應。

問卷列舉37種常見噪音觸發源與25種反應，未罹恐音症者多半會因為某些特定噪音而心生不快，但恐音症患者反應更為強烈，例如痛苦、憤怒、恐慌。研究發現，僅2.3%受訪者自認患有恐音症，聽說過此症的人僅佔13.6%。

研究論文作者之一、倫敦國王學院研究人員維托拉圖（Silia Vitoratou）說，研究顯示大多數恐音症患者不知道要用什麼病名描述自己的感受。研究成果已發表於《公共科學圖書館》（PLOS ONE）期刊。