標準在哪？液蛋加工廠混進口蛋卻標台灣 食藥署回應了

衛福部食藥署今（20）日指出，進口蛋加工製成液蛋，不屬於食品加工的「實質轉型」，必須標示原料來源國，至於輸入台灣經過烹煮後的食品，則可標示產地為台灣，像是茶葉蛋、蛋粉。然而，這套標準也遭到民眾質疑，成為食品洗產地的漏洞。

有網友在PTT八卦板發文表示，依照食藥署說法，他國的蛋煮成茶葉蛋，原產地就可以標示為台灣，屬於實質轉型，「那我們是不是吃了很多巴西茶葉蛋」，好奇「茶葉蛋是深度加工？我食品加工食品化學是上假的嗎？」

貼文引起熱議，許多人都無法認同「實質轉型(X)，洗產地(O)」、「說真的我都沒看過進口蛋，原來都是洗產地」、「產地標示台灣也不能放心」、「洗產地啊，接下來一年都不吃茶葉蛋了」、「實質轉型這樣玩，真的食安大爆炸」、「我放兩星期的蛋就不敢吃了，政府卻餵我們吃超過一個月的蛋」。

也有網友質疑難怪一直以來都沒吃到萊豬，「同理萊豬只要煮熟就是台灣豬了，這台灣價值爆表了吧？」、「萊豬變台產也不意外」、「萊豬表示：我怎麼入籍台灣了？」、「幫萊豬解套啦」、「巴西蛋美豬轉生術」、「進萊豬煮成滷肉飯，通通台灣製造嗎」。

食藥署副署長林金富今晚受訪表示，所謂實質轉型就是要改變食物本質，最簡單的理解方式就是把生蛋做成滷蛋、米煮成飯、生雞腿做成滷雞腿。至於實質轉型的食品是否要標示原料原產地，食藥署將持續蒐集意見進行研議。