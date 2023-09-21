龐大的海運貨輪，仍然是以石油為動力，這也造成巨大的碳排放，據估計，航運業的二氧化碳排放量，佔全球總量的近 3%，因此投資者和環保人士一直在尋求清潔的燃料解決方案，包括氫氣、氨氣、甲醇和風能。不過這些替代燃料還在理論階段，或許核動力才是快快解決方法。

路透社報導，核能船隻極為昂貴，只有國家負擔的起，因此目前只限於軍用與限度使用，比如核軍艦、核潛艇和核破冰船。除了成本以外，也有保險公司不願投保有關，因此對這種船隻的風險沒有更多了解。但是航運業人物表示，隨著小型型反應爐的成形，開始出現了相關討論，期望使用核-電動力的商用貨輪。

國際航運公會在今年5月的一項調查顯示，人們對核動力的興趣比2021年更濃厚，許多人認為核動力商船在未來十年內是可行的。與傳統核電站相比，安裝在船上的小型反應爐功率較小，消耗的核燃料也較少，安全性也更高。

義大利造船商芬坎蒂尼公司 (Fincantieri ,FCT.MI) 的發言人表示：「第4代的小型模組式反應爐，正在為可能出現在船上的應用爐開拓道路。」

發言人補充說，芬坎蒂尼集團對商用船舶反應爐表達濃厚的興趣，這些技術將可對船舶減碳做出重大貢獻。

業界正在進行風險評估，包括如何將小型反應器安裝到船上，如何防範潛在的輻射暴露，以及是否需要進一步的安全保障。

總部位於英國的 CORE POWER公司，正在開發一種熔鹽式核反應器，該反應器的核燃料是液體狀態，並且只會在高溫時反應。即使反應爐破損，熔鹽狀燃料洩漏後會立即凝固，也就沒有後續的輻射物質外洩。

CORE POWER的執行長 波(Mikal Boe)在9 月14 日的倫敦國際航運會議表示：「我們認為，在 2032 年至 2035 年左右的某個時候，我們應該能夠展示第一個核動力商船。如果我們要實現清潔、綠色轉型，核動力就必須有所發揮。」