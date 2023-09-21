裴盧麗飾演的「李盈怡」是個自信、勇敢的單親媽媽。（東森提供）

崔允羅飾演「金海美」，與白成鉉在國外進修時認識。（東森提供）

韓國家庭劇《我的眼裡只有你》由白成鉉、裴盧麗主演，講述女主角在丈夫過世後成為單親媽，白天在婆家經營30年的老牌牛骨湯店工作，晚上則到超商兼職，為了女兒努力存錢，直到遇見家族企業的長孫後，開啟了人生第二段愛情。

白成鉉在《我的眼裡只有你》飾演財閥三代「張慶俊」，年輕時因意外事故導致雙眼失明，從此生活在黑暗之中，五年前接受角膜移植手術後重新看見世界。從小在繼母刻意分化下產生心理創傷，而養成冷酷性格，自美國留學回來後，依照祖父的指示進入集團零售事業體工作，因一場烏龍事件遇上裴盧麗，雖覺得她是個麻煩製造者，卻又忍不住在意對方。

童星出身的白成鉉，1994年以電影《不能實現的願望》出道，曾演出過多部電視劇男主角的童年時期，最為觀眾熟知的即是《天國的階梯》權相佑的年幼時期，出道近30年，白成鉉也經歷結婚生子等重要的人生過程，他表示「成為2個孩子的父親，對生活的責任感也變得更強。」不只表演技巧精進，還說自己現在變得很容易感動，「光看著蘇福熙（牛骨湯店老闆）的台詞，我的心就融化了！」

崔允羅飾演「金海美」，與白成鉉在國外進修時認識，也是他的救命恩人。崔允羅一直單戀著白成鉉，母親得知對方家世也想讓女兒嫁入豪門，但白成鉉只當她是妹妹，崔允羅以為白成鉉只是表面冷酷，卻沒料到自己最大的敵手，竟是有姑嫂關係的裴盧麗，嫉妒感油然而生。

裴盧麗飾演的「李盈怡」是個自信、勇敢的單親媽媽，外表看似堅強，卻有著許多令人心碎的故事，白天在婆家的牛骨湯店工作，晚上再去便利商店兼職，雖與6歲女兒同在婆家生活，但婆婆始終沒給她好臉色。劇中她去小叔家送東西，意外發現對方投資股票失利又欠債，讓她理智線斷裂一路從家裡追到商場男廁，本想拿地上的髒水潑醒小叔，未料卻是走進廁所的白成鉉遭殃，讓他氣到無言。

首次在長篇劇中擔任主角，裴盧麗笑稱演了一個「麻煩」的角色，「李盈怡的戲份很多，擔心無法勝任而感到壓力大，會想很多、甚是失眠。」在前輩們的鼓勵下，她擺脫那些擔心的想法，慢慢地融入角色中，由於扮演一位27歲的單身母親，裴盧麗試著與飾演女兒的童星尹採䛔變得更親近，「作為一個年輕的媽媽，我希望和女兒能像朋友一般相處。」希望自己的演出能讓更多人產生共鳴。