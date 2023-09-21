今年初用基本面去預估台股高點約在17300點，日前已經達標，而能夠促進股市上漲，不外乎是資金+景氣+籌碼。因此從技術面來看，下半年有機會挑戰18000點整數大關，但是若要挑戰台股高點18619點，基本面不符合，需要靠資金面與籌碼面推動，而這一波資金行情就是屬於「瘋牛」行情！！

現在與當時台股高點18619點的環境與條件大不同，2022年台股企業獲利大賺3.9兆，當時GDP保4，匯率為27.8；2023年企業獲利下滑至2.7兆，2023年力守保2，現在匯率是30.7，雖然2023年基本面與景氣面是不及去年2022年，但是今年資金面與籌碼面卻是大大加分，可從2022年外資大賣1.2兆，而2023年已買超近4千億元，外資動態看出。

下半年台股若有機會挑戰18619點，等於是反應2024年基本面+2023年資金面與籌碼面+選舉行情。2024年調整庫存結束，以及獲利數字基期較低，加上外銷出口訂單與GDP逐漸回溫，2023年下半年可能是提前反應2024年。

台股指數高點預估落在第4季11月，選前2個月見高點，選前1個月會呈現量縮觀望。看好2023年台股會有選舉行情原因有二:1.台股沒有連續2年出現下跌2.選舉前1年，台股上漲機率高達68%台股每個時期都有不同的主流股，2020年上半年是防疫概念股，指標股恆大飆漲876%，下半年主流則是去美化概念股，指標股金麗科也大漲500%；2023年主流為政策受惠股與AI概念股，相關指標股上半年都已大漲2-3倍。

像是日前強勢的重電綠能、軍工、生技等政策受惠股，理論上選前都還會有至少一波行情，若出現第4季都還不漲，年底記得設停利點出場；8月暑假結束旅遊出現高峰，第4季觀光族群應會出現短線高點，可以先獲利了結。此外，2023年下半年可留意蘋概股(ex.大立光、華宏)、碳權(ex.元太)與電動車概念股，都有機會表現。

值得一提，2023年由於全球景氣、中國經濟尚未沒有復甦好轉，加上俄烏戰爭打打停停尚未結束，預計2023年下半年至2024年，會逐漸好轉與明朗，中國需求與烏克蘭重建大增，因此2024年原物料族群可能是異軍突起的黑馬。建議投資人可以運用B.A.T揮棒投資法，找出台股下半年的市場熱門主流股。

不過，市場熱門股(政策受惠股、AI概念股)與低基期股(蘋概股、原物料)，建議兩者布局可設定6:4比重，至少可以分散風險，不會把全部資金放在同一個籃子裡，不追高殺低，「進可攻、退可守」，熱門股可當沖或賺價差，低基期股需等待周期或景氣循環。

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本文作者：陳奕光

(本文摘自《贏家時代雜誌第28期》)