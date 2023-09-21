花蓮的山林曾是臺灣經濟發展中重要的一環，坐落在鯉魚潭邊的池南國家森林遊樂區，即是1960 年代林業樣貌的縮影，舊稱「木瓜山林場」，如今仍保留開墾時的軌跡，循著鐵道漫步，彷彿就能再次看見往日的榮景。
不同於大眾對於森林公園的想像，池南國家森林遊樂區沒有高海拔的雲霧繚繞，取而代之的是園區裡多條健行步道，沿途有豐富的自然生態，處處可見蝴蝶、紅嘴黑鵯等；向西可眺望鯉魚潭、向東能看到花東縱谷及東華大學，全程約600 公尺，步道以石板、木棧板構成，平坦好走，非常適合全家一起健行；此外，園區內還有池南自然教育中心、林業陳列館，保存了珍貴的林業文化資產、伐木機具、蒸汽運材機關車等設備，雖然機具的吵雜聲已不復存在，但森鐵走過的歷史，仍繼續在池南的森林步道向旅人娓娓道來。
INFO｜池南國家森林遊樂區
地址：花蓮縣壽豐鄉林園路65號
電話：03-8641594
開放時間：08:00-17:00
廁所：有
票價：全票平日40 元／假日50 元
本文作者：陳佩吟
(本文摘自《花蓮趣》46期)
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