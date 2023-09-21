許多人習慣睡前吃點宵夜、解解饞，不過專家指出，睡前吃巧克力、起司、辛辣食物、冰淇淋、洋芋片等5類食物，恐怕會影響睡眠，建議改吃天然食物，尤其是櫻桃及香蕉，不僅能助眠，還能解饞。

綜合英國《哈芬登郵報》（Huffington Post）、《紐約郵報》（New York Post）報導，英國班尼登健康協會（Benenden Healthcare）近期發布報告，分享睡前5大NG食物可能影響民眾睡眠。

班尼登健康協會護士萊絲戈（Cheryl Lythgoe）指出，如果民眾試過了各種睡眠療法，但晚上還是難以入睡或睡不好，那有可能是「睡前吃錯了食物」。她分享5種最糟糕的睡前食物：

Sleep experts reveal 5 foods to avoid for a good night’s sleep https://t.co/8MxXuq83TO pic.twitter.com/bKANWXcQrA — New York Post (@nypost) September 19, 2023

第一，巧克力。巧克力含有糖及咖啡因，能讓民眾保持清醒。報告指出，在睡眠後期，咖啡因會導致快速動眼期（rapid eye movement，REM）更頻繁地發生，進而造成隔天醒來時頭腦昏沉。

第二，起司。起司含有名為酪胺（tyramine）的成分，會讓腎上腺釋放「戰鬥或逃跑」（fight or flight）的賀爾蒙，讓民眾提高警覺數小時。

第三，辛辣食品。她說辣椒的辛辣風味是由一種稱為辣椒鹼的化學物質而來，辣椒鹼會擾亂體溫調節，進而干擾睡眠，因此建議睡前吃溫和的食物較好。

第四，冰淇淋。不只是冰淇淋，蛋糕、餅乾、軟糖等都適用，她說這類食物的問題是含糖，過多甜食會導致睡覺不安寧，甚至在半夜時醒來多次。

報告也提到：「含糖食品初期會先讓血糖上升，之後驟降，血糖驟降會讓腎上腺警覺有緊急狀況發生，導致皮質醇（cortisol）濃度上升，將身體從睡眠中喚醒。」

第五，洋芋片。不吃甜食，那改吃鹹的洋芋片呢？她說專家們可能會驚呼「太鹹了」！她說鹽巴會讓人脫水，進而影響睡眠，2006年歐洲內分泌學會（European Society of Endocrinology）研究發現，睡前吃洋芋片、鹽味堅果等鹹食，會導致睡眠中斷或淺眠。因此專家建議睡前2至3小時避免吃洋芋片，此外，睡前吃進太多鹽巴，可能會導致隔天昏昏沉沉。

英國專家說，睡前肚子餓時，吃點香蕉能助眠又解饞。（示意圖／shutterstock）

■睡前有些嘴饞、或有點餓，怎麼辦？

萊絲戈建議民眾這時改吃比較天然的食物，「如果你愛吃甜食，櫻桃、香蕉等天然食物能促進良好睡眠，又能滿足你對甜食的渴望」。

除此之外，專家也指出，蜂蜜、火雞、杏仁等都是有助於刺激褪黑激素分泌的食物，能幫助改善睡眠。

整體而言，萊絲戈建議民眾不要太晚吃東西，注意食物的分量，睡前避免吃含有咖啡因及精緻糖的食物。