9月15日晚，以「同心同行 青春力量」為主題第三屆海峽兩岸青年文化月在蘇州民族管弦樂團音樂廳落下帷幕，共有310餘位青年參加。海峽兩岸關係協會常務副會長龍明彪出席閉幕式。

第三屆海峽兩岸青年文化月閉幕式現場。（圖／金津提供）

閉幕儀式上，發佈了文化月主題曲《青春的海》MV，文化月組委會聘請了15位優秀青年擔任「蘇臺青年文化交流使者」，共同推動兩岸青年和文化交流，幫助更多的兩岸年輕人越走越近。為了進一步發揮兩岸青年的主體性和參與性，面向兩岸青年及相關團體發起「金點子」徵集活動，邀約兩岸青年共同為第四屆海峽兩岸青年文化月獻言建策，注入了青春活力。

閉幕式結束後，舉辦了「青春的海」兩岸青年音樂會，蘇州民族管弦樂團攜手臺灣新竹青年民樂團、臺灣藝術大學，同台融情放歌，用音樂共敘親情、凝聚共識，共同奏響最美樂章。

7月26日，第三屆海峽兩岸青年文化月在蘇州開幕，文化盛宴、文化沙龍、文匯市集、文旅體驗等讓兩岸青年近距離感受「傳統文化的新表達」。在50天的時間裏，通過沉浸體驗、趣味互動、采風行讀等形式，共同尋千年文脈、覓古城遺韻、品科技之美，多角度、立體式瞭解大陸的發展面貌，深入體驗中華優秀傳統文化的傳承嬗變，探討衣食住行等日常生活中的「新」傳統文化，感受大陸日新月異的變化與發展。

相比往屆，本屆文化月更加注重活動的系統性、聯動性，預熱、開幕、分場、閉幕四個環節有序銜接，共計兩岸80多家單位積極支持，30餘場交流活動在各地相繼開展。內容涵蓋非遺、書畫、刺繡、京劇、電影、美妝、中醫藥、青年創業等。文化月期間，兩岸共有4300餘人參加活動。超140家次媒體的追蹤報導、持續關注，總點擊率超億次，專門製作的多則短片，在兩岸青年中引起廣泛關注熱議。

第三屆海峽兩岸青年文化月，是江蘇面向兩岸青年打造的開放式平臺，深受兩岸青年喜愛的年度盛會、文化盛宴和青春的舞臺。下一步，文化月將進一步發揮主體性和參與性，以更具文化氣質、更賦青春活力，推動兩岸青年走親走近、交心交融、同路追夢、共同圓夢。