9月15日，第四屆海峽兩岸青年文化月組委會啟動「金點子」徵集邀約，熱情邀請兩岸青年及相關團體獻言建策，共同把文化月舉辦得更有意義、更加出彩。

「金點子」活動內容徵集的是：對新一屆文化月開、閉幕式的策劃與建議，關於文化月分場活動好的設計和想法，對文化月參訪路線的規劃和安排，以及對文化月承辦、推介等各個環節合作夥伴的推薦。有意向者可在2024年1月1日前，把「金點子」發送至郵箱[email protected]，文化月組委會將認真評估，即時聯繫，商討後續合作事宜。