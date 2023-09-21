衛福部嘉義醫院營養室主任林資淳。（嘉義醫院提供／廖素慧嘉市傳真）

35歲蔡先生力行增肌減脂，大吃海鮮、內臟、也喝點酒，長期下來關節疼難當，竟是罹患痛風，衛福部嘉義醫院腎臟科醫師黃啟禎說，吃過量蛋白質、營養不均衡、喝酒，好發痛風；營養室主任林資淳也說，海鮮、內臟類是高普林食物，更容易讓身體不適。

蔡先生幾乎每天自己煮義大利麵當晚餐及隔日中餐，用濃縮醬汁，偶爾喝酒，醫師及營養師認為攝取過多蛋白質食物、濃縮醬汁及喝酒，踩了痛風飲食地雷。

黃啟禎說，痛風是尿酸結晶跑到關節腔，導致發炎疼痛，近年來年輕人流行增肌減脂，大量攝取蛋白質，加上營養不均衡，如果又喝酒，就好發痛風，因此不宜長期食用單一類食物及高濃縮食物。

黃啟禎也說，痛風年輕化與日常生活習慣不良有關，尿酸本來就會在體內累積，如果沒有控制好飲食，易導致痛風急性發作，治療上就是先止痛，而非降尿酸，再搭配低劑量秋水仙素治療，症狀緩解時間則視關節大小，小關節約1、2天會好，大關節要3至5天。

林資淳表示，蛋白質攝取以標準體重每天每公斤體重1克為基準，如果體型肥胖或過重者減重，每月1至2公斤為宜，減重速度過快易增加體內普林釋放，減重應循序漸進。

還有烹調方式，要少油，可用蒸、煮、涼拌、快炒方式，避免長時間燉煮、油炸，很多人因為痛風不敢吃黃豆類及豆類製品，但豆類的普林含量約僅海鮮、內臟類的一半。

平日養生保健應適量食用優質蛋白質，搭配蔬菜、水果，維持正常飲食、運動習慣、每天喝2000c.c.以上水份，幫助尿酸排泄、預防腎結石。