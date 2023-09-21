距離2024總統大選時間越來越近，根據《菱傳媒》20日公布「2024總統大選」最新網路民意調查結果，數據顯示民進黨賴清德以42.52%持續領先、民眾黨柯文哲以24.23%排第二、國民黨侯友宜則以22.25%排第三、而鴻海創辦人郭台銘則只剩6.58%。另「都不支持」占1.25%、「尚未決定」占3.16%。對此，前立委郭正亮20日就表示，「我坦白說我看了5份民調，只有《菱傳媒》是賴清德衝高，其他都是降低，所以這個有點難以理解，而且戴立安說這個表態率高達95％，他說這個不合理，這怎麼可能？還有將近四個月，表態率怎麼可能高成這樣？」

郭正亮20日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「我坦白說我看了5份民調，只有《菱傳媒》是賴清德衝高，其他都是降低，所以這個有點難以理解，而且戴立安說這個表態率高達95％，他說這個不合理，這怎麼可能？還有將近四個月，表態率怎麼可能高成這樣？」

郭正亮更坦言，「至於柯文哲跟侯友宜的民調則是互有領先，《菱傳媒》向來都是對侯友宜比較不利，因為它們是做全網路，有很多老人根本沒在網路上，侯友宜的年輕人就比較低，就會反映出這樣的現象，柯文哲我認為最近有點受到高虹安的影響」。