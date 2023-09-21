距離2024年總統大選投票愈來愈近，國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲積極展開布局。對此，前立委郭正亮20日就表示，「有一個朋友就在跟我講說，有沒有可能是新竹模式？新竹模式就是林耕仁被棄保，我就直接回了一句，你把賴清德看成沈慧虹真的是太低估人家了，賴清德開出來的票至少有40％」，引發討論。

郭正亮20日在政論節目《下班瀚你聊》中表示，「勝選是假設棄保，可以把對方棄保到個位數，坦白講你棄保到個位數，要贏過賴清德的難度還是有一點」，郭正亮也分享，「因為有一個朋友就在跟我講說，有沒有可能是新竹模式？新竹模式就是林耕仁被棄保，我就直接回了一句，你把賴清德看成沈慧虹真的是太低估人家了，賴清德開出來的票至少有40％」。

郭正亮最後更斷言，「我真的認為沒有單獨選的空間，侯友宜也一樣」，一定要有一個共識就是「我們單獨選都沒辦法贏，要下架民進黨就非合作不可」，接下來就是談條件，這是很現實的。