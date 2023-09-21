進口雞蛋食安爭議持續延燒，農業部長陳吉仲19日下午才出面召開記者會，結果沒想到晚間就請辭獲准，同樣請辭的還有畜產會董事長林聰賢。而近日就有一份最新的民調指出，對於陳吉仲、林聰賢請辭獲准，有88％的網友表示「太好了！雙爛蛋終於滾了！尤其是陳吉仲早該下台了！」甚至更有網友怒吼「這個一定要立法，那一個政務官做錯事政策錯誤一定要嚴辦，不能下台就沒事」，引發討論。

YouTube頻道《野電視94強》20日對於「陳吉仲、林聰賢請辭獲准，你怎麼看？」進行網路民調，截至20日晚間23時止，已有1萬人參與投票，有88％的網友表示「太好了！雙爛蛋終於滾了！尤其是陳吉仲早該下台了！」、有12％的網友表示「我感到很不捨」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「這個一定要立法，那一個政務官做錯事政策錯誤一定要嚴辦，不能下台就沒事」、「請辭是最不負責任的方法，他們若有罪，該判就要判！司法要公平，人人要平等！」、「不捨兩人都下台了，應該是留下來給民進黨敗票才對，」、「對台灣人民已經嚴重的傷害，雖然下台，應該要把其罪證、刑之以法，才有交代，以敬效尤」、「不該只下台就了事！食安責任問題，補助款流向，都該清查清楚！」、「要司法調查，絕不能放過知法犯法，違法亂紀的官員！」。