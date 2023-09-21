國民黨總統參選人侯友宜訪問美國，美方接待規格超出預期，行政部門官員也不避諱，侯友宜的表現受到各界肯定，不但通過「壓力測試」，美國行的淬鍊也成功拉抬侯友宜聲勢。前立委蔡正元20日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，侯友宜扮演「國民黨親美派」的角色，演得很成功。第一是他展現，絕對不會給美國出意外，會是很負責任的夥伴；第二是喊增強實力，就是武器還是會買。美國接收到訊息了，不會給侯出拐子。

蔡正元表示，侯友宜這次在美國相對來講，算是國民黨這幾年來，訪問美國比較成功的。美國人要看看說，你侯友宜到底是親中還是親美？而侯友宜這次去，就表現出一副「國民黨親美派」的角色，演得很成功，即使是假的，坦白講，他演得很好！

蔡正元指出，第一個是他說，我絕對不會給你出意外！我會是很負責任的夥伴，意思就是說：我不會搞台獨啦！我不會挑釁中國大陸啦！我不會找公關公司，找你拜登不喜歡的麥卡錫到台灣訪問啦！或者是你最後關頭叫我取消對裴洛西的邀請卡，我也會取消啦！

「不會讓你意外，我聽你的啦！美國接收到這個訊息了，所以侯友宜的選舉，我想美國不會給他出拐子啦！」蔡正元強調，第二個，他說我要增強實力，話中有話，就是說：你要塞武器給我，我還是會買啦！不會不買啦！

「不過也不能怪侯友宜，為什麼？」蔡正元直言，從蔣經國到現在，美國要塞武器給我們，有哪一次不買的？我們還是乖乖地買！這就是客觀的現實，「跟誰當家...只是蔡英文過度了，美國強要賣這個東西，你可以換嘛！結果手榴彈也買、佈雷車也買，別人不要的我們通通買！」