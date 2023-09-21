農業部長陳吉仲19日因進口蛋爭議請辭獲准，預計重返校園教書，引發外界議論。前立委郭正亮斷言，未來就算民進黨總統參選人賴清德當選，陳吉仲、前衛福部長陳時中、經濟部長王美花都不會再入閣，更爆出金句說「(總統)蔡英文認可的人，都是能力很差的人」，並點名陳時中、陳吉仲和前新竹市長林智堅。郭還補充說，「沒有惡意，我是說他們能力很差，就這樣」。

郭正亮20日在風傳媒網路節目《下班瀚你聊》表示，陳吉仲未來不會再回到行政團隊，就跟陳時中一樣，賴清德會用陳時中、王美花嗎？賴清德又不是笨蛋。

郭正亮認為，賴清德當選會是鄭文燦擔任行政院長，現在沒有疫情，不需要牙醫背景的陳時中入閣，而且陳時中並不服眾，不懂經濟、不懂內政，憑甚麼當副閣揆，民進黨內比他優秀的人太多了。

郭正亮也直言，如果不是蔡英文，陳時中怎麼可能會選台北市長，根本就輪不到他，陳時中這種能力在民進黨裡面算是差的，內政部長林右昌都比陳時中選台北市長更好。

郭正亮更直接爆出金句，「蔡英文認可的人，我們來看都是能力很差的人」，陳吉仲、林智堅都是，林智堅被攤開來也被發現政績都是金玉其外，花很多錢宣傳，只有蔡英文會被騙到，民進黨其他都沒有，「表示蔡英文識人不明、非常嚴重」，賴清德就不會犯下這種錯誤。

對於陳時中、陳吉仲在大選後的規劃，郭正亮推測，陳時中有可能會做不分區，但他去立法院也是亂七八糟；陳吉仲就是回去教書，但民進黨執政，農業部也是會跟他維持良好關係，能拿到經費做研究。

郭正亮最後也補充說，批評這些人「我是沒有惡意，我是說他們能力很差，就這樣」。