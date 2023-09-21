美國蘋果公司發表新機iPhone 15之際，iPhone電磁波輻射超標問題也在法國、荷蘭、南韓等國引起注意。有大陸廠商近日發布測試影片指出，蘋果有4款手機都超出輻射值。前空軍副司令張延廷20日在《新聞大白話》節目強調，華為是通訊大廠，不但電磁波輻射比較小，而且現在還能節電10倍。台灣每天用手機時間長達7小時14分鐘，磁波一直在累積、一直在超標，華為這幾個優勢一攤開來看，就足以佔取手機市場一席之地。

「他耗電量變10分之1，手機可以使用的時間，增加10倍了！那你想想看你要不要去買？」張延廷指出，手機要節電、防止漏電，還要避免過熱，有這些優勢，你要不要去買？而且華為的基地台只有20公斤，只有烤麵包機那麼大，連這個都省掉了，為什麼？還有衛星通訊。

「這樣他的優勢慢慢就出來了！」張延廷強調，現在全世界用手機最多的是南非，每天用9個半小時，台灣每天是7小時14分鐘，那電磁波要很注意。電磁波全世界的標準值就是每公斤體重4瓦特，我們知道蘋果iPhone 12曾經超標，它是5.74瓦特，增加了0.43倍的電磁波，大家怕不怕？

張延廷表示，你用7小時14分鐘，電磁波一直在累積、一直在超標，那我當然選用電磁波比較小的，華為是不是就出來了？

張延廷直言，這幾個優勢一攤開來看，華為就佔取了世界的一席之地！