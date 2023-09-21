由美國國防部戰略能力辦公室開發的「幽靈艦隊霸王計劃」中的2艘同級無人姊妹艦水手號和遊騎兵號，18日同時現身日本橫須賀港。是先進無人船艇首次出現在美軍前沿部署區域；此前，幽靈艦隊最遠曾出現在夏威夷海域。前海軍艦長呂禮詩20日在《新聞大白話》節目強調，幽靈吳人艦除了幫神盾艦載運標準6型飛彈，未來還可能到黃海、東海、南海測試，電磁頻譜戰的電磁截收才是美國真正的目的。

呂禮詩提到，橫須賀這幾天進來這兩艘無人船，水手號跟遊騎兵號，兩者在構型上有點不一樣。除了我們以前所認知的，所謂分散式殺傷之外，他要用這些小的艦艇、無人艦，配合在神盾艦旁邊。

呂禮詩指出，也就是神盾艦的飛彈打完之後，無人艦後面一個一個20呎的貨櫃，這裡面就是標準6型的飛彈，也就是他們未來會這樣做。現在這個船已經到橫須賀了，8月中旬的時候它還在夏威夷，它為什麼要跑到東亞來？

「其實我們要特別注意！」呂禮詩強調，美軍當他自己試射標準6型飛彈，那個在2020年就已經試射過了。那他為什麼現在要跑來？也就是他未來有沒有可能開進黃海、開進東海，對解放軍進行測試？這是非常重要的。因為當他開到那裡的時候，你對他各種電子戰什麼的，他也有電子截收的能力。現在我們的作戰樣式，有一種很重要的，叫作電磁頻譜戰。

呂禮詩提到，電子頻譜戰在平時作戰時，我就要掌握你在那些頻譜、使用哪些裝備，現在他如果開到黃海、開進東海、開進南海，他就是來做電磁截收的部分，這也是美國真正的目的。