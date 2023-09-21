周三（20日）國際油價回落，紐約西德州原油期貨價盤中一度失守90美元關卡，每桶報89.90美元，降低通膨升溫疑慮。而美國聯準會（Fed）將於台灣時間21日凌晨2點宣布最新利率決策，隨著公布時間邁入倒數，科技股居多的那斯達克指數由升轉跌，道瓊工業指數維持漲勢，早盤大漲逾百點。

截至台北時間20日晚間11點40分，道瓊工業指數上漲168.97點（或0.49%），暫報34686.70點；那斯達克指數下跌38.23點（或0.28%），暫報13639.96點；標普500指數上漲4.70點（或0.11%），暫報4448.65點；費城半導體指數下跌1.28點（或0.04%），暫報3457.74點。

5大科技巨頭除了臉書母公司Meta小漲0.11%，蘋果、谷歌母公司Alphabet、微軟與亞馬遜同步走跌，Alphabet大跌逾1%。半導體類股方面，輝達小漲0.01%，超微漲0.79%，台積電ADR漲0.36%，聯電ADR跌0.21%。

Certuity共同投資長Dylan Kremer表示，他們緊盯的第一事項就是Fed的長期目標預期，「最終利率會是多少？」巴克萊私人銀行首席市場策略師Julien Lafargue則指出，現在的風險是上行，因爲Fed可能希望強化其訊息，也就是利率將在更長時間內保持在較高水平。