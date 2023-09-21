加拿大與印度因錫克教議題交惡。分析指出，錫克教徒的哈利斯坦獨立建國運動在印度失去動能，也許不會再威脅印度團結，卻可能導致其他國家與印度出現類似緊張關係。

英國媒體「經濟學人」（The Economist）報導，印度1947年脫離英國獨立時，很少外人相信境內差異性那麼高的諸省能夠組成一個統一國家。印度後來確實未分崩離析，但是國家的一統性並非未受到挑戰。其中最持久的威脅之一，就是錫克教徒尋求建立哈利斯坦國（Khalistan）的獨立運動。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）18日指控印度政府特務6月在境內殺害支持哈利斯坦獨立運動的加籍錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）。新德里對此予以駁斥，並反控渥太華窩藏「恐怖分子和分離主義分子」。

錫克教15世紀在印度北部旁遮普（Punjab）地區興起，當時這裡由蒙兀兒帝國（Mughal Empire）統治。錫克教目前在印度有2300萬名信徒，世界各地則有300萬信眾。

1699年，錫克教領袖戈賓德．辛格上師（Guru Gobind Singh）對於受到穆斯林統治及錫克教教士間貪腐問題感到不滿，因此改革錫克教。他開啟的「哈爾薩」（khalsa，意為純潔）傳統，徹底改變錫克教的信仰活動和組織，並伴隨一個政治願景，那就是要讓旁遮普由錫克教徒統治。

1947年印度獨立時，一些錫克教徒嘗試實現這項願景，他們想從旁遮普分出一塊土地創建一個獨立國家。但當時當地的錫克教人口僅占少數，根據1941年的人口普查，錫克教徒僅占英屬印度旁遮普省總人口的15%。英國後來隨印巴分治將旁遮普省劃分屬於兩個國家，大部分被分到巴基斯坦一方的錫克教徒選擇遷徙到印度。

哈利斯坦國之夢也延續下來。隨著移居英國和加拿大等地的錫克教徒與日俱增，哈利斯坦建國運動於1970年代末期和1980年代初期再度興起。但當時這不太困擾印度政府，因為旁遮普省的政治情勢更令人擔憂。

整個1970年代，旁遮普省一直有要求更大自治權及有利錫克教徒政策的呼聲。當時印度執政黨國大黨（Congress Party）將這些訴求視為分裂國家。到了1980年代，訴求自治權的運動轉趨暴力。

這一部分歸咎於錫克教激進傳教士賓德蘭瓦勒（Jarnail Singh Bhindranwale）聲勢日益高漲，他稱錫克教徒是「在獨立的印度當中的奴隸」，並鼓吹信徒回歸基本教義。他說自己不是追求哈利斯坦獨立，但如果有這項提議他不會拒絕。他的論述助長教徒的暴力行為。

1984年爆發最嚴重衝突。當時賓德蘭瓦勒和一群支持者已在旁遮普省阿姆利則市（Amritsar）的錫克教最重要聖地金廟（Golden Temple）建立一個基地，他們打算從這裡起義。最後暴力行為擴散至全省，印度政府決定衝進金廟平亂。

印度當局的這場「藍星行動」（Operation Blue Star）對哈利斯坦建國運動造成至關重大影響，據估計有3500多人遭到殺害，包括數百名政府軍，以及錫克教朝聖者和賓德蘭瓦勒本人。

這場血腥殺戮導致印度史家古哈（Ramchandra Guha）所說的「錫克教徒集體心靈受傷」。數週之後，下令展開這場攻擊行動的時任印度總理英蒂拉．甘地（Indira Gandhi）遭2名錫克教徒貼身侍衛槍擊身亡。這起暗殺引發更多暴力事件，印度各地的錫克教徒遭到攻擊，有數以千計人喪生。

這些發展反而助長了哈利斯坦建國運動的聲勢，在印度和海外的錫克教徒紛紛投身這項志業，哈利斯坦激進分子暴力活動為之激增。1985年，哈利斯坦恐怖分子在印度航空（Air India）一架從加拿大蒙特婁飛往英國倫敦的班機上放置炸彈，造成329人罹難，死者大部分是加拿大人。

不過，在印度政府加以掃蕩和印度經濟成長等因素之下，哈利斯坦建國運動在當地失去動能。儘管許多錫克教徒仍然將賓德蘭瓦勒視為烈士，但是幾乎沒有人追隨他的腳步，即使有人這樣做也很快就被制止。印度唯一僅存主張哈利斯坦獨立的政黨，於上一次旁遮普省選舉中拿不到3%的選票。

不過哈利斯坦獨立運動在海外沒有熄滅。美國、澳洲、英國和加拿大都有團體繼續提倡分離主義。早在加拿大籍錫克教領袖尼賈爾6月遭人槍殺和杜魯道提出指控之前，印度和加拿大的關係就已經緊繃。

其他國家與印度也可能會出現類似的緊張關係。這項運動也許不會再對印度的團結構成威脅，卻會對新德里的外交政策造成影響。（譯者：何宏儒/核稿：張正芊）1120921