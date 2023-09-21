華為19日宣布，將在25日發表最新平板電腦Mate Pad Pro，首度搭載華為獨創新一代近距離無線連接技術「星閃」（NearLink），此黑科技將來可能取代藍牙技術。前駐紐西蘭代表介文汲20日在《全球大視野》節目強調，星閃同步可以連接4000個對象，比現在的藍牙功能強大太多，萬物互聯概念是所有手機品牌看得最遠，最具雄心的。未來手機就是一個行動辦公室，是把手機帶到另外一個境界，非常大的的技術關口突破。

傳統無線通訊技術如藍牙，在短距離傳輸和連接上有其便利性，但連接容易斷開、不穩定等問題一直受詬病。且藍牙的傳輸速率相對較慢，無法滿足高速傳輸的需求。相較於傳統的藍牙和Wi-Fi技術，華為的星閃技術則擁有多項優勢。

星閃技術採用SLE（SuperLowEnergy）模式，傳輸最高速率可達到12Mbps，是藍牙的10倍以上，大大提升了資料傳輸的效率和速度。此外，星閃技術也採用了MLE（Multi-linkExtension）模式，不僅可以同時連接多個設備，還能夠在傳輸速率、時延和抗干擾能力等方面實現整體的性能提升，可以實現分米級的定位精度，為用戶提供更準確、更穩定的傳輸體驗。

「星閃同步可以連接4000個對象！它比現在的藍牙功能強大太多了！」介文汲表示，這基本上就是萬物互聯的一個概念，因為華為對手機的定義，基本上跟蘋果是不一樣的，因為他是一個重要的平台，將來會變成手機、平板、汽車，甚至辦公室都整合在一起，連接性非常重要。

介文汲指出，所以手機不是單一機子，你不只是做手遊的，也不只是拿來聽音響、拿來照相，華為對手機的定位，是所有做手機品牌看得最遠，而且最具雄心的。而且將來萬物互聯功能強大起來，手機就是一個行動辦公室，可以開視訊會議外；加入AI功能可以做語境分析，甚至做邏輯判斷。所以當功能不斷擴大，它需要強大的連結能力，以現有的連結方式來講，速度跟功效是小很多的。

「所以這個星閃在手機上來講，可以說是非常大的一個突破！」介文汲強調，這是技術上一個極大的關口，中國大陸得到突破，是把手機帶到另外一個境界，很重要的一個技術關鍵。