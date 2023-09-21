台北市松山區民生社區一間蔬果店員，今（20日）晚8時許突然哭著找新東里里長表示，準備拿來毒殺老鼠的地瓜被賣掉了，調閱店裡面的監視器後，發現真的是被人買走，幸好經里長緊急廣播，買主聽到後緊急帶著已煮好的地瓜前去退錢，幸未釀禍。蔬果行老闆娘晚間在社區臉書社團緊急貼文道歉。

蔬果行老闆年貼文時還原事件發生原因，強調傍晚交班的時候，員工不慎將浸泡毒藥的地瓜放到銷售台，導致有顧客買走，他們發現狀況以後立即報警，並且通知相關社團，希望能夠盡速找到受害者。

為此老闆強特別致歉表示:

第一項措施為「加強交班流程」：我們將提高員工之間的交班流程，確保每一位員工都能仔細檢查並確保銷售台上的每一樣商品都是安全的。

第二項措施為「取消毒物的使用」：我們會取消任何可能對產品安全構成威脅的方式，絕對不會再使用任何有害物質。

第三項措施為「安全檢查」：我們將定期進行水果和其他商品的安全檢查，確保所有商品都符合嚴格的品質標準。

據了解，新東里里長晚間接到店員請求後，立即透過鄰里廣播系統，警告今天有到新東街該家蔬果行買地瓜的人，請盡快交到警察局，那些地瓜是要給「老鼠 」吃的，裡面有加「紅藥水」，吃了會「內出血」，因為店家早班或晚班不清楚，把「它」拿出來賣，請家裡有長輩的也要詢問看看！

據了解，店家裡有毒的地瓜只有1包，員工今天中午不小心當一般地瓜賣給消費者，民眾在家處理好後放在電鍋裡煮，晚上正要享用時，剛好聽到里長廣播，幸好還沒有吃下肚，嚇得趕緊帶著有毒的地瓜，拿去店家退錢。