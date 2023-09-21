進口巴西蛋疑過期流入市面爭議延燒，農業部長陳吉仲17日傳請辭獲慰留，宮廷大戲造成熱議。陳吉仲19日終於正式請辭，但輿論炸鍋未平息。臉書粉專「誰把綠色變成噁心的顏色」指出，台灣進口雞肉在2023年7月飆升至6成，除了蛋以外，雞肉品是否也是食安隱憂之一？巴西早在2023年初傳出禽流感災情，有沒有可能巴西雞肉、巴西雞肉加工品早已流入台灣食用雞市場？蔡政府已幹盡多次忽視國人食安的事，不得不注意。

「巴西蛋的問題很嚴重？雞肉呢？」誰把綠色變成噁心的顏色20日發文表示，從2017開始零星疑似台灣禽流感，一直到2023年初1-3月也傳出疑似禽流感災情，一直到6月都還有通報，雖不嚴重，但也產生了極大的疑慮；9月份的連續颱風豪雨，也傳出雞隻死亡災情。2023年6月，日本早已禁止巴西白肉雞與雞蛋的進口，原因就是巴西早在2023年初傳出禽流感災情。而全球最大雞肉出口國，前三名分別是美國、巴西、中國大陸。

誰把綠色變成噁心的顏色提到，台灣進口雞肉在2023年7月飆升至6成，台灣本土養雞場雞肉已無法供應台灣市場，加上本土雞肉飆漲，餐飲業不得已大量使用進口雞肉（雞腿肉、雞肉製品、雞爪為大宗），除了蛋以外，雞肉品是否也是食安隱憂之一？台灣養雞協會更曾呼籲：台灣人平均每年吃掉6億隻雞，進口雞肉更需透明化資訊；2023年3月，農委會表示白肉雞市場嚴重短缺，盼進口雞肉補足台灣市場。

他質疑，巴西蛋都能進口8800顆爛一半，那有沒有可能的是巴西雞肉、巴西雞肉加工品早已流入台灣食用雞市場？而巴西雞肉及附屬產品，究竟有沒有食安問題？有沒有透明公開資訊？巴西蛋的進口資訊與流向，農委會農業部拖了整整一個月才不甘不願的拿出「一張紙的資料」，台北、桃園、高雄各縣市政府更是自發性的追查。雖然台灣最大進口雞肉是美國與加拿大，「但有沒有可能更有廠商進口的是巴西雞肉？誰知道？」

誰把綠色變成噁心的顏色強調，台灣都能出現資本額50萬、出資僅1000元就能進口8800萬顆蛋的「助國難廠商」；那麼有沒有可能的就是在國人不知情的情況下，台灣早已進口有禽流感疑慮的巴西雞肉？日本不要的，台灣要。不是要引起恐慌，而是在台灣很明顯「缺蛋缺雞」的情況下，讓國人注意民進黨政府進口雞肉的問題？畢竟這政府，已經幹盡多次「忽視國人食安」的事。「缺蛋？缺肉？還是缺腦？望周知！」