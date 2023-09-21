華為發表獨創新一代近距離無線連接技術「星閃」（NearLink），此黑科技將來可能取代藍牙技術，引發熱議。前海軍艦長呂禮詩20日在《全球大視野》節目強調，中國大陸發展出鴻蒙系統，從軍民融合的概念看，未來美國要透過微軟系統走後門更加困難。星閃技術更是把2035中國標準口號提前了12年實現。當初www跟GPS也是美軍在使用，星閃技術其實也很適合用在軍方科技上，這樣一步步走，大陸就真稱得上大國崛起。

「我們只看到華為手機，可是我們要注意華為手機裡的操作系統是什麼？」呂禮詩指出，現在華為手機用的是鴻蒙系統，要注意，這種科技通常都是所謂的「軍民融合」，也就是為了要避免微軟，或其他的軟體公司在裡面開後門。

呂禮詩強調，所以中國大陸有鴻蒙系統，未來是不是在所有的戰鬥系統，或所有的軍事設備，通通改用鴻蒙系統？

「那個才是真正最值得注意的一點！」呂禮詩直言，也就是從此跟微軟一刀切，一刀切之後，要再從後門進到中國大陸的系統裡面，那其實是非常困難的。而且我們現在談到星閃技術，要想到一件事：原來講的是大陸要2025中國製造、2035中國標準。可是以星閃技術來講，它等於已經製造了一種標準，也就是說，他提前了12年！

呂禮詩提到，星閃技術在傳輸速度、時間延遲跟抗干擾，為什麼抗干擾？它是很多平台可以一起使用，可是以軍民融合的角度去看，使用在軍方科技上面，是不是更為合適？也就是說，這個慢慢也就像美國一樣，我們當初使用的www，當初也是美軍在使用的，我們用的GPS系統，也是美軍在用。當大陸慢慢這樣一步一步走的時候，才真正稱得上大國崛起！