農業部將銷毀5402萬顆雞蛋，被爆需要2.5億預算一事；農業部次長陳駿季表示，這批雞蛋運用於堆肥或廚餘，若是做堆肥處理，只需要運輸費用。農業專家「Lin bay 好 油」林裕紘卻認為，真正恐怖的事情才剛剛要開始！5千多萬顆雞蛋要銷毀，以台灣能處理的堆肥場沒有那麼多，如果堆肥場離市區或旁邊有鄉鎮、民宅，一定不敢接，因為這個做下去實在太臭了。

主持人劉寶傑在《關鍵時刻》節目中問到，你說真正恐怖的事情才剛剛要開始？Lin bay好油表示，是的，因為5千多萬顆雞蛋，大概有15萬箱的數量。如果是一般農產品，在堆肥時，沒有臭的問題。可是以這15萬箱來講，大概3、4千噸的數量，一般一個堆肥場要吃掉100噸這種東西，都很吃力了，何況現在有3000多噸的數量。

Lin bay好油接著指出，台灣能處理的堆肥場沒有那麼多，因為這個東西做起來會很臭，如果堆肥場離市區或旁邊有鄉鎮、民宅的，一定不敢接。

另外，針對雲林縣衛生局清查發現雞蛋均已過期，並存放在負10度C溫度中。Lin bay好油點出，如果它不放在低溫的情況下，放在常溫，就已經過期3個月了；畜產會都沒有處理，現在就是不知道怎麼辦，所以就沒有處理。