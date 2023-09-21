進口雞蛋爭議繼續延燒，農業部長陳吉仲宣布辭職，並表示將回中興大學教書；他最後一次以部長身分在農金獎頒獎典禮致詞，數次哽咽。媒體人吳子嘉認為，陳吉仲馬上要回學校教書，就是拒絕總統蔡英文的安排，「他跟蔡英文之間有嫌隙了」。

吳子嘉20日在《關鍵時刻》節目中表示，陳吉仲走人，當然是心有不甘。照正常的情況，離開部長的位置，政府會做安排，比如國安委或是其他一個相關事業單位的董事長，還是讓他有車、有秘書、高薪。但是陳吉仲離職馬上去學校，就是拒絕蔡英文的安排，這就表示，「他跟蔡英文之間有嫌隙了」。

主持人劉寶傑吃了一驚問，「啊！陳吉仲不是小英男孩嗎？」吳子嘉回應表示，他沒有了，他今天就是不要讓他們得逞。吳子嘉甚至透露，他的民進黨友人認為，陳吉仲確實是有點委屈的味道。也就是說，陳吉仲沒有後續安排，也就表示，他跟蔡英文的關係結束了；還有民進黨的綠色系統裡面，有很多人給予陳吉仲高度的同情，這也是讓他灑下英雄淚的原因。

不過，吳子嘉認為，陳吉仲身為一個農業部長，去國外巴西買了8000萬顆蛋，最後全部要丟掉，變成堆肥，如今還好意思掉眼淚，說大家抹黑他，這個人還能去當大學教授嗎？

吳子嘉表示，問題是8000萬顆進口蛋的錢好幾億，丟去銷毀，以這個行為來講，這麼大的一個國際大笑話，怎麼會發生在台灣，然後發生在台灣之後，這個部長還言之鑿鑿 ，從頭到尾要告民意代表、要告媒體，甚至還強詞奪理，怎麼這種事情會發生在我們國家？然後我們的國家還認為 ，我們是個進步的國家，而且下一次執政，還要繼續讓這個爛黨繼續執政下去，這個太離譜了。