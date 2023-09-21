國民黨總統參選人侯友宜美西時間20日上午在舊金山出席矽谷高科技論壇，侯友宜致詞時提到，許多美方人士都問他如何在兩岸風險下進行科技產業佈局？侯友宜表示，台灣將會與美國「友岸外包」策略一致。

矽谷高科技論壇出席人員包含加州眾議員羅達倫、包括加州眾議員羅達倫（Evan Low）、聖塔克拉拉郡議員李洲曉（Otto Lee）、費萊蒙市議員邵陽（Yang Shao）。

六位講者為日本半導體公司瑞薩電子USA總裁Sailesh Chittipedi、Sharks Sport ＆ Entertainment總裁Jonathan Becher、區塊鏈技術公司Mysten Labs產品經理萬家昀（Bauer Wann）、安全處理器公司安科亞多Axiado總裁及首席執行長Gopi Sirineni、數字電路設計公司Lumatus Semiconductor共同創辦人及總經理Mario Montana以及雲端科技Cloud moss董事長沈修平。

侯友宜致詞時表示，他這趟訪美行訪問很多參眾議員、智庫學者，大家都問到將來台灣科技產業面對兩岸高風險要如何佈局？侯友宜說，國安會影響科技產業佈局，台灣的科技業不僅要考慮效率成本還有運輸風險，因此要進行分散式風險轉型，像是台積電除了到美國、日本與歐洲設廠，就是採取分散風險，對大陸製造生產依賴減少，他也提到美國採取「友岸外包」，台灣會跟美國策略一致。

侯友宜表示，在場很多年輕人跟新觀念，他會一一聽完，相信一定會有不一樣收穫，他也提到在場很多跟新北市有關係的企業界，他也趁機溫情喊話，提醒企業家除了在美國投資，「不要忘了故鄉」，記得要回來，讓台灣產業發揚光大、永續創新。