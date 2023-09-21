美國聯邦準備理事會（Fed）如市場預期維持利率不變，但警告對抗通膨仍有一段長路要走，可能維持高利率更長一段時間，美股主要指數今天收黑。
道瓊工業指數下跌76.85點或0.22%，收34440.88點。
標準普爾指數下挫41.75點或0.94%，收4402.20點。
那斯達克指數下滑209.06點或1.53%，收13469.13點。
費城半導體指數挫跌60.22點或1.74%，收3398.81點。（譯者：陳正健）1120921
美國聯邦準備理事會（Fed）如市場預期維持利率不變，但警告對抗通膨仍有一段長路要走，可能維持高利率更長一段時間，美股主要指數今天收黑。
道瓊工業指數下跌76.85點或0.22%，收34440.88點。
標準普爾指數下挫41.75點或0.94%，收4402.20點。
那斯達克指數下滑209.06點或1.53%，收13469.13點。
費城半導體指數挫跌60.22點或1.74%，收3398.81點。（譯者：陳正健）1120921
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