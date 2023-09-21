今年9月29日是一年一度的中秋節，除了月餅，柚子也是不可或缺的食物之一。腎臟科醫師陳佑丞提醒，柚子的營養價值極高，仍要特別留意其與抗凝血劑、降血壓藥、鎮靜安眠藥在內等10類藥物之間的交互作用，有人或許以為「間隔2小時服用」就算安全，但為避免產生危及生命的副作用都應禁止。

陳佑丞在臉書粉絲專頁發文分享，民眾所吃的柚子的營養價值極高，果肉帶有包含維生素C、鉀離子、鈣、磷在內等各種營養素，其中維生素C的含量更是檸檬的1.5倍，還有豐富的膳食纖維可幫助消化，可以說是「百果之王」。然而，他引述國民健康署指標，建議一天應當攝取2份水果，一份柚子約是160公克至165公克，相當於5瓣柚子果肉的重量，若將一顆柚子全部吃下，小心攝取超標。

陳佑丞指出，每100公克的柚子含有132.3mg的鉀離子，換算成每份柚子（5瓣），約有215mg的鉀離子，因此隨便吃個兩份（10瓣），鉀離子就超標了。因此他還提醒，有在接受透析治療的患者務必留意。

值得一提的是，也要特別注意柚子與多種藥物之間的交互作用。陳佑丞說明，柚子與葡萄柚皆屬芸香科柑桔屬的水果，成分都含有呋喃香豆素 (Fluranocoumarin) ，此會抑制小腸及肝臟的代謝酵素CYP3A4，導致藥物代謝下降、血中濃度上升；也會抑制腸道中的P-醣蛋白 (P-glycoprotein)，使得藥物無法排除，而在如此加乘作用之下，就會導致體內藥物濃度過高，一旦作用時間過長，則將出現危及生命的副作用。

對此，陳佑丞列舉一些常見且與柚子、葡萄柚產生交互作用的10類藥物，包括抗凝血劑（Rivaroxaban、Apixaban）、抗血小板藥物（Clopidogrel（保栓通）、Ticagrelor（百無寧））、抗心律不整藥物（Amiodarone（臟得樂）、Dronedarone（脈泰克）、Quinidine（奎尼丁）、Propafenone（律諾））、降血壓藥（Amlodipine（脈優）、Felodipine（普心寧）、Nifedipine（冠達悅、壓達能）、Verapamil（心舒平））、降血脂藥（Atovastatin（妥寧、立普妥）、Simvastatin（素果）、Lovastatin（美乏脂））、鎮靜安眠藥（Diazepam（煩可寧、樂平片）、Midazolam（導眠靜）、Triazolam（酣樂欣）、Buspiroene（克煩）、Quetiapine（思樂康））、免疫抑制劑（Cyclosporine（新體睦）、Tacrolimus（普樂可復、安瑞福）、Sirolimus（斥消靈）、Everolimus（癌伏妥））、抗癲癇藥（Carbamazepine（癲通））、攝護腺肥大用藥（Silodosin（優列扶）、Tamsulosin（暢利淨、活路利淨））、促腸胃蠕動藥（Domperidone （癒吐寧）、Cisapride（西沙必利））。

（圖／翻攝自臉書／陳佑丞醫師・腎臟專科）

最後，民眾也許好奇，柚子與藥物「間隔2小時服用」是否安全？陳佑丞續稱，葡萄柚或柚子抑制藥物代謝的作用可長達數小時甚至2、3天，縱使間隔2小時服藥，也仍無法完全消除安全疑慮。他以研究說明，喝一杯240cc的葡萄柚汁，影響藥物代謝長達72小時，所以為了安全，理應盡量避免用藥同時服用葡萄柚或柚子，「如果真的想吃，淺嚐一兩瓣還算安全，太多就不建議！」

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