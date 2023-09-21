新加坡一名51歲李姓女子，14日因在臉書發現一則明示「優惠」的月餅廣告，當下點開連結填寫付款資料，結果隔天看到存於銀行帳戶用作買房、裝修的7萬6538新加坡幣（新台幣179.7萬元）不翼而飛，才知自己遭到詐騙，讓她不知所措。針對此案，當地警方現已展開調查。

根據《新明日報》報導，任職行政工作的李女表示，因在臉書看到一則糕餅店販售月餅的廣告，內文明示只需花費29元9角新加坡幣（約新台幣700元），就能購得原價56元9角新加坡幣（約新台幣1335元）的月餅8入禮盒，讓她見狀頗為心動，因此打算買來試吃，「之前我兒子說打算買月餅送給客戶，於是我就想先買兩盒來品嚐，如果好吃就推薦給兒子。」

李女當下點擊廣告附帶的連結，依照指示下載軟體，並將匯款資料如實填寫。不過，她雖擔憂遇到詐騙，因此沒用線上支付工具，事後也有檢查手機、銀行帳戶，確認沒有異狀，隔天卻仍發現銀行戶頭無法登入，趕到住家附近的提款機查看，才知7萬6538新加坡幣（新台幣179.7萬元）已被分成4次轉出。

李女錯愕不已，透露這些存款中有5萬新加坡幣（約新台幣117萬）是要用於支付買房的頭期款，其餘則是裝修費。如今眼看積蓄不翼而飛，實在不知如何是好。她也控訴，雖有設定提醒銀行帳戶遭到竊取的措施，卻到親眼得知錢財消失之前，仍未收到任何電子郵件、簡訊通知，強調自己雖有一定疏忽，銀行也該針對未能及時發現交易異常負責。對於此案，當地警方現已展開調查。

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