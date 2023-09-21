大陸浙江省重症專科醫師龔仕金，日前遠從杭州市趕到紹興市，只為診治一名罹患重症肺炎、心因性休克，而被醫院收治的55歲男子，結果沒過幾天，龔仕金就被對方妻子送上一箱內藏人民幣4萬元（約新台幣17.5萬元）的牛奶，而他為了避嫌、打消家屬顧慮，只能暫時收下，同時通報相關單位，等到患者病況好轉後便將其歸還家屬。

綜合陸媒報導，住在山東省的55歲男子老雷（化名），因在浙江省紹興市出差突發心肌梗塞，送醫查出罹患重症肺炎導致心因性休克，當時40度高燒不下，各個臟器都有出現衰竭，雖經醫院醫師搶救，情況仍未好轉。醫師一度告知家屬，由於老雷已是加護病房病情最為嚴重的患者，很有可能就此喪命。

不過，聽聞消息的家屬並未放棄希望，一再拜託院方務必找來最有經驗的重症醫學專家前來會診。後來待在家中休息的龔仕金接到求助電話，便從杭州市驅車趕往紹興市。不料，才剛到院沒過多久的他，卻在辦公室收到老雷妻子送來的一箱牛奶，打開一看發現內藏人民幣4萬元（約新台幣17.5萬元），雖有多次嘗試歸還，家屬卻仍執意以此表示心意。無奈之下，龔仕金只好暫時收下該箱牛奶，另一方面通報相關單位，等到老雷病況好轉後便將其存入住院登記的銀行帳戶。

其實，龔仕金在大陸屬於「飛刀醫師」，通常是由病人的主治醫師推薦，或是病人自己點名，往往不在正規的會診制度之下執行，而是私下協商、費用較高。《人民網》報導，飛刀醫師多是醫師利用週末或休息時間，去到外地治療患者、手術的行為。由於大陸的外科醫師集中在一線城市大型醫院，二、三線城市的病患要是希望接受更好治療，多會選擇飛刀醫師。

至於飛刀醫師能否收取患者家屬額外錢財？根據《中華人民共和國醫師法》明示「醫師不得利用職務之便，索取、非法收受財物或牟取其他不正當利益」。因此龔仕金的作法並無任何不妥，只因他的報酬是由會診醫療機構給予，而非看診病患及其家屬支付。

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