美國喬治亞州一名男童日前因在餐廳被食物噎到，一旁的母親見此情形立刻大聲求助。就在男童幾乎就要窒息之際，一名護士火速上前進行「哈姆立克急救法」，順利助他撿回一命。事後隨著救人的監視器影像曝光，網友紛紛大讚該名護士簡直就是「天使」。

根據《每日郵報》報導，監視器影像顯示，男童正被母親抱在懷中，結果下秒母親察覺不對勁，發現男童喉嚨卡著異物，立刻將他放到地面、輕拍他的背部，嘗試讓他盡快吐出異物，同時大聲呼救，此時孩子的父親也急忙趕來協助，但都於事無補。

當時擁有多年經驗的35歲護士查里斯普特蒙（Charis Putmon），聽聞騷動便從座位起身，發現男童的情況似乎不太樂觀，趕緊為他實施哈姆立克急救法，一旁她的丈夫也在安慰男童母親，「她是一名護士，我向妳保證她可以做到。」

最終男童透過一番施救，順利吐出卡在喉嚨的異物，也讓原本心急如焚的母親頓時鬆了一口氣，立刻抱住查里斯普特蒙以示感謝。對此，查里斯普特蒙表示，男童母親當下的大聲呼救才是非常重要的關鍵，此舉能讓孩子在最短時間獲得協助。

此外，隨著查里斯普特蒙救人的監視器影像曝光，頓時引起熱議，網友相繼直呼「妳太棒了」、「哇，我怎麼哭了」、「幫助他人真的很榮耀」、「身為媽媽的我感謝妳！這是每個父母最可怕的惡夢」、「謝謝妳救了那個男孩，妳是天使」。

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