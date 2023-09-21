在「魅力之城」中國—東協資訊港展區，3個身穿壯族服飾、打扮成「劉三姐」造型的機器人正在展館內「載歌載舞」。（主辦方提供）

第20屆中國－東協博覽會、中國－東協商務與投資峰會16日至19日在大陸廣西南寧舉行，以「和合共生建家園，命運與共向未來—推動一帶一路高質量發展和打造經濟增長中心」為主題。來自45個國家的近750家海外企業參展。參展陸企凸出展示數位經濟、綠色經濟等新產品新技術。

東博會舉辦期間，一批台灣商界代表受邀走進南寧國際會展中心，17日下午先後參觀了柳鋼集團展廳、北投信創集團展廳、數位廣西展廳以及「魅力之城」等展區。清脆的越南箏、縹緲的竹笛音、悠悠的獨弦琴，走進越南館，耳畔傳來溫婉綿長的越南傳統音樂，台商被琳琅滿目的越南特色產品所吸引。

「越南咖啡、拖鞋和紅木傢俱等民生用品在東博會上很暢銷，我著實感受到大陸消費能力的強大」，從2013年開始從未錯過東博會的台商林大為表示，他在南寧創業的10年，深刻體會到東博會作為連接中國和東協國家經貿交流的橋樑，所發揮的重要銜接作用。「RCEP為中國和東協各國發展提供良好助力，同樣也為我們提供新機遇」。

「哇，這裡有一隻會幫助巡檢的機器狗，簡直太酷了！」台商們指著機械狗讚嘆道。在柳鋼集團展區，台商們走過「時空隧道」，穿梭在一張張歷史圖片中，領略柳鋼65年歷程。他們仔細端詳著不銹鋼、熱軋高強鋼和冷軋高強雙相鋼等精品，紛紛稱讚「柳鋼造」的智慧與魅力。

在北部灣港集團展廳，台商們著重了解中馬欽州產業園區、馬中關丹產業園區、北部灣港集裝箱冷鏈技術和西部陸海新通道的建設。從事生物科技行業的台商林俊宏對今後開拓與北部灣港的合作充滿了期待。

「目前我們企業負責運營農業和漁業方面的項目，產業分布主要在馬來西亞和印尼。參觀北部灣港集團的展廳後，我希望能夠通過東博會這個平台與北部灣港集團建立合作關係，從而挖掘開拓東協市場的新商機與新機遇」，林俊宏說。

在「魅力之城」中國—東協資訊港展區，3個身穿壯族服飾、打扮成「劉三姐」造型的機器人正在「載歌載舞」，台商們紛紛駐足觀看，台商湛建暉還跟其中一位劉三姐握起手來。據介紹，該雲端智能服務機器人擁有34個柔性關節，可以提供迎賓導覽、講解引領等服務。

「這裡隨處可見大數據、雲計算和AI可視化等數位生活、智慧城市和資訊技術，充分展現廣西數位經濟建設的最新成果」，台商蔡守正表示，東博會凝聚了中國和東協國家經貿往來的豐富資源，能夠讓他了解東協國家目前的產品情況和為他可用的資源，尋找進一步合作和連接的機會。