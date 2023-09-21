今天各地多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星雨，午後近山區有局部陣雨或雷雨；明天入秋首波東北風南下，明天至下周二（22至26日）迎風面桃園沿海、基隆北海岸、大台北東側、宜蘭、花蓮、台東及恆春半島整天有陣雨，高溫略降至30度。另外下周可能有熱帶低壓或颱風生成機會，也要關注是否有東北季風南下，中秋節假期天氣還有很大變數。

中央氣象署指出，今天各地多雲到晴，午後桃園以北、中南部及各山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，各地高溫普遍在32至34度，近山區可達35度，早晚低溫為24度左右。

氣象粉專「林老師氣象站」發文表示，微弱鋒面高緯度通過後，明天至下周二環境轉為東北風，迎風面的基隆北海岸、大台北及及東半部水氣增加，轉為陰短暫雨天氣。

粉專指出，由於此波冷空氣不明顯，加上位處偏北緯度，白天高溫略降，約在29至31度之間，早晚低溫約24至26度，「降雨比降溫來得顯著」；其它地區影響不大，仍是多雲到晴，午後南部及中部山區有局部短暫雷陣雨。

天氣風險分析師吳聖宇表示，明天東北到偏東風影響的情況趨於明顯，迎風面桃園沿海、基隆北海岸、大台北東側、宜蘭、花蓮、台東及恆春半島一帶有局部短暫陣雨機會，「這種降雨已經不僅是夏天的午後降雨，而是可能一整天都有可能斷斷續續有降雨的情況。」

至於下周末中秋連假天氣，吳聖宇指出，仍要留意南邊低壓區擾動發展的變化，可能有熱帶低壓或颱風生成機會；另外也要關注是否有東北季風南下，中秋假期天氣還是有很大的變數。