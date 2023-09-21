新北市瑞芳山區昨天（20日）發生群蜂攻擊登山民眾意外，不幸造成2人死亡。恐怖的是，其中一名焦姓山友，在到院前已無呼吸心跳，全身發黑，雙腳肌肉僵硬，臉部缺氧呈現暗沉，兩眼瞳孔已放大，經急救後仍不治。

新北市動保處人員及捕蜂達人觀察傷者傷口及民眾提供的照片，研判禍首應是黃腳虎頭蜂，根據現場遭圍攻的登山客及警消形容，至少有百餘隻以上的蜂群攻擊。

遺憾的是， 2名被叮得較多的傷患，因為必須要用擔架搬運，因此行進的速度較慢。途中，胡姓及焦姓男子突然失去生命跡象，救護人員以肌肉注射施打腎上腺素，初步治療蜂螫產生的休克症狀，並建立靜脈輸液補充體液。

焦、胡兩名傷患下山後，分別送往八堵礦工醫院及瑞芳礦工醫院，台灣礦工醫院院長黎慶福表示，焦男到院時已失去呼吸、心跳，全身發黑、瞳孔已放大且四肢肌肉已僵硬，經急救後下午5時58分宣告不治。轉送瑞芳礦工醫院的胡男也於晚間6時急救無效，回天乏術。另外，協助搬傷患的搜救人員，有4位也遭到蜂螫，所幸無大礙。

新北市動保處長楊淑方表示，蜂螫事件發生後，動保處人員與捕蜂達人依照該登山團領隊提供的路線，搜尋長達5個小時均未發現蜂巢，若是蜂巢築在地底土穴，人員踩踏必然會驚擾到蜂群，但搜索過程中也未發現蜂蹤。

楊淑方說，捕蜂達人根據傷者的傷口和民眾提供的照片，研判螫人的是黃腳虎頭蜂，黃腳虎頭蜂吸吮樹汁為食，白天會離巢外出覓食，入夜才會回到蜂巢，當時應是登山客正好處於蜂群覓食區，遊客為闢路在劈砍枝幹時，驚擾到蜂群，引來蜂群攻擊。

楊淑方呼籲，秋季是蜂群出沒的最後一波高峰期，民眾到野外尤其是林木茂密處，應特別注意自身安全。