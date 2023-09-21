女星何如芸去年9月結束19年豪門婚姻，回復單身狀態的她將精力投入工作當中；昨（20）日何如芸透露自己在一天內接連遇到兩起交通意外，所幸人平安，卻也讓她無奈直呼：「今天，好長。想問唐老師（唐綺陽）：是水逆嗎？」

何如芸昨（20）日在臉書發文表示，自己下午開車前往錄影途中，將車緩慢向右轉，準備開下很窄又很陡的停車場「方向燈還在噠噠響時，突然一輛摩托車撞上我的右前門。撞擊聲音很大，我嚇傻了⋯⋯」幸好雙方都平安無事，而她的助理也相當冷靜，隨即報警並詢問機車騎士是否需要叫救護車。

接著，助理將站在車道上發呆的我拉進騎樓「打電話給製作單位說我們在樓下處理車禍」，雖警方到場做完酒測、筆錄只花不到20分鐘的時間，但仍讓何如芸完全嚇傻：「我完全像一片玻璃，一碰就碎」。

然而，下班後驚魂未定的她只想回家躺著，怎料「在國道一號上，一顆莫名其妙突然滾出來的白色物體來不及閃避，左前輪頓時一聲巨響，我正在想我的輪胎還好嗎？果然，一下重慶北路儀表板馬上大亮紅燈，胎壓只剩10。一個半小時後道路救援來了，我請他們把車拖回原廠」，讓她苦嘆：「我只想回家睡覺」。