現行盤中零股在收受買賣申報期間，即自上午9：00起第一次揭示，其後每隔10秒試算撮合後，揭露模擬成交價格、成交數量及最佳5檔申報買賣價格、申報買賣數量等資訊，至下午1：30止。
2022年12月19日盤中零股撮合間隔時間已由原先3分鐘縮短至1分鐘，為同步提升市場資訊的即時性，今年11月27日起，縮短盤中零股試算行情資訊揭露為每隔5秒試算撮合後，揭露模擬成交價格、成交數量及最佳5檔申報買賣價格、申報買賣數量等資訊，讓投資人有更充分且即時的資訊，作為買賣時的參考。
台灣證券交易所表示，盤中零股交易試算行情時間，今年11月27日起，將由1分鐘縮短至5秒。
現行盤中零股在收受買賣申報期間，即自上午9：00起第一次揭示，其後每隔10秒試算撮合後，揭露模擬成交價格、成交數量及最佳5檔申報買賣價格、申報買賣數量等資訊，至下午1：30止。
2022年12月19日盤中零股撮合間隔時間已由原先3分鐘縮短至1分鐘，為同步提升市場資訊的即時性，今年11月27日起，縮短盤中零股試算行情資訊揭露為每隔5秒試算撮合後，揭露模擬成交價格、成交數量及最佳5檔申報買賣價格、申報買賣數量等資訊，讓投資人有更充分且即時的資訊，作為買賣時的參考。
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